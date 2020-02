"Niebezpieczna" Klaudia El Dursi została intrygantką. "Mam też CZARNE OBLICZE"

Okazało się, że "skromna szwaczka" Klaudia El Dursi została czarnym koniem programu "Top Model" i obecnie jest typowana na jedną z największych gwiazd TVN. Początkującej celebrytce powierzono prowadzenie wysokobudżetowego reality show " Hotel Paradise" , który kręcony jest na Bali. Dla El Dursi to ogromna szansa. Dalszy przebieg jej kariery zleży od tego, jak poradzi sobie w nowej roli. Nic dziwnego, że modelka stara się wypaść jak najlepiej jako gospodyni. Zdradziła, że w nowym randkowym show zazwyczaj będzie starała się pomagać uczestnikom, ale nie zamierza też stronić od intryg...

Moja rola ma wiele płaszczyzn. Chciałabym być i jestem wsparciem. Mam nadzieję, że uczestnicy mają do mnie zaufanie, ale faktycznie jest też ta druga strona, gdzie muszę im podrzucić jakąś intrygę, czasami muszę ich zmusić do podjęcia jakiejś niekomfortowej decyzji, czasami proszę, żeby wyeliminowali z gry swojego przyjaciela. Jestem i opoką, ale mam też to czarne oblicze - wyznała w rozmowie z "Plejadą".