TYLKO NA PUDELKU: Znamy pierwszych uczestników "Hotel Paradise"! (ZDJĘCIA)

Mój były zgłosił się dawno temu (jeszcze za czasów Frytki) do BB. Tak się jarał tym faktem, tak o tym non stop opowiadał, że czasem nie dowierzałam co to za głąb.Z perspektywy czasu wiem, że nie był to normalny człowiek i nikt normalny nie idzie do tego typu programów. Dziś to "trenerzy" "modelki" i influencerzy czyli ludzie którym nie chce się zwyczajnie pracowac i liczą na 5 minut sławy na ściankach. Niektórym jak widac po TzG się to chyba opłaca. Gwiazdy za 5 zł.