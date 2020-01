Klaudia El Dursi odsłania kulisy "Paradise Hotel": "JA SIĘ CZUJĘ PRZELECIANA" (FOTO)

Ktoś 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Czyli już wiadomo po co wzięli ją do programu. Do wypromowania twarzy jako nowej prowadzącej. Tak samo było z Gilon. Z tą niesymetryczną twarzą i tatuażami nie miała szans na modeling tak samo jak wiekowa Dursi. Telewizja to jedna, wielka ustawka.