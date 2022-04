Niegdyś prowadzący "Hugo", teraz trener i radiowiec. Jak dziś wygląda Piotr Galus i co u niego słychać? (ZDJĘCIA)

Jak chodziłem do szkoły podstawowej w Kołobrzegu, marzyłem o tym, żeby pracować w radiu . Starałem się pojawiać w audycjach lokalnej stacji, w których słuchacze też mogli brać udział. Później zupełnie o tym zapomniałem, chociaż ta miłość do radia chyba cały czas we mnie była - mówił w 2018 roku w rozmowie z autorem bloga "Życie, muzyka, pasje".

Oprócz pracy w radiu, a możemy go w nim usłyszeć do dziś, Galus próbował też dalej swoich sił w telewizji. Po definitywnym zamknięciu rozdziału z programami dla dzieci pojawiał się m.in. w CANAL+ czy Travel Channel, a obecnie zajmuje się marketingiem i współpracuje z jedną z dużych stacji nad programami telewizyjnymi i organizacją wydarzeń kulturalnych. W sieci z kolei prężnie działa jako trener i coach motywacyjny .

Piotr jest przy tym bardzo aktywny na Instagramie, gdzie stara się inspirować obserwujących do zdrowego trybu życia. Niedawno zrobiło się o nim głośno, gdy Tomasz Kammel ogłosił, że to Galus będzie go wspomagał w pracy nad sylwetką. Mimo że śledzą go tysiące fanów, to dziś z szeroko pojętym show biznesem wyraźnie mu nie po drodze i woli skupiać się na tym, co dla niego ważne.