Nielegalna Joanna Koroniewska szykuje się na spotkanie z teściową, łamiąc zakaz u fryzjera

Paulina 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

I po co o tym piszecie??? Asia to super kobieta, która w tak trudnym okresie stara się pomóc i oderwać ludzi od tej szarej rzeczywistości. Skoro już można iść do fryzjera, kosmetyczki, itp...- to logiczne, że każda z nas będzie z tego na pewno korzystać, więc po co od razu o tym pisać i powokować ludzi do hejtu.