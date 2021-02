Niemiecka prokuratura WZNAWIA ŚLEDZTWO w sprawie Jerome'a Boatenga!

Matko 38 min. temu zgłoś do moderacji 60 4 Odpowiedz

Słyszeliście o projekcie ustawy nierozrzadu polskiego? A mianowicie, osoby niepełnoletnie, dzieci do 18 roku życia nie będą mogły być przesłuchiwane w sprawach seksualnych. Zamiast psychologów (niezależnych) mają to czynić sędziowie (upolitycznieni, zob. Państwo z dykty) przygotowani ( pewnie z pytaniami na kartce, które mają bądź mogą zadać na zlecenie polityczne), i nie mogą one zadawać pytań odnośnie seksualności bo są krępujące dla dzieci. Zakładam w takim razie że dziecko zgwałcone przez pedofila, być może biznesmena bądź polityka, nie będzie nawet mogło tego powiedzieć co zostało mu wyrządzone a testy psychologiczne, które wszystko wykrywają nawet gwałt dzieci przez użycie środków odurzających i pozasawiających ich w nieświadomości a owe badanie psychologiczne to by wykryły, nie będą stosowane, a jeśli tak to nie przez psychologa tylko upolitycznielonego sędziego bądź prokuratora. Cwany ten piiiissss. Czyżby Kościół też?