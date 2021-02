Prokurator zażądał SEKCJI ZWŁOK Katarzyny Lenhardt! Trwa dochodzenie

Co ciekawe, niemiecki tabloid dotarł też do umowy jaką mieli zawrzeć Boateng i jego partnerka 25 stycznia, czyli dwa tygodnie przed śmiercią Polki. Katarzyna zobowiązała się do milczenia na temat relacji z piłkarzem, a w przypadku złamania warunków umowy była zobligowana do zapłacenia dużego odszkodowania. Niestety ani piłkarz, ani rodzina modelki nie skomentowali doniesień na temat owego dokumentu.