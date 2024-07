Niemiecki piłkarz, Kai Havertz, ociera łzy po porażce na Euro 2024, wtulając się w narzeczoną na jachcie (ZDJĘCIA)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie to zastanawia czy Oni wszyscy mieli obliczone i wykupione wakacje tuż po emilinacji z ME ? Bo wszyscy i to bez względu z jakiego kraju pochodzi reprezentacja bawią się na wakacjach po przegranym meczu .Nasi też , nie minęła doba a te patałachy z pańciami umieszczali zdjęcia na swoich instagramach.Lewy to przeszedł sam siebie bo balował przez kilka dni w balandze u Marchewki.Oni nawet chyba nie zrobili ze swoim zapleczem analizy tej porażki bo niby kiedy ?