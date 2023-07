Nieoficjalna przyczyna śmierci wnuka Roberta De Niro. Głos zabrała zrozpaczona matka 19-latka

3 lipca 51-letnia Drena De Niro, adoptowana córka Roberta De Niro, opublikowała smutną wiadomość w mediach społecznościowych. Poinformowała, że jej syn zmarł w wieku 19 lat. 2 lipca Leandro De Niro Rodriguez został znaleziony martwy we własnym mieszkaniu w Nowym Jorku przez swojego kolegę. Jak poinformował portal TMZ, "przy jego ciele znaleziono zarówno narkotyki, jak i akcesoria do ich zażywania". Teraz matka chłopaka ujawniła, co mogło być przyczyną jego śmierci.