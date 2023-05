Robert De Niro doczekał się siódmego potomka. 79-letni aktor komentuje późne ojcostwo: "Ciąża była zaplanowana"

Jack 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

„ Dziecko to owoc miłości Roberta De Niro i jego partnerki Tiffany Chen. Wybranka aktora zawodowo zajmuje się sztukami walki i oczywiście jest od niego znacznie młodsza. Co prawda gwiazdor nie zdradził tożsamości matki dziecka, ale o ciąży Chen plotkowano już parę miesięcy temu”- No to chyba tożsamość matki jest znana? Weźcie zacznijcie czytać co piszecie