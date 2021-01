Niepocieszona Edyta Górniak żegna Melanię Trump, śpiewając balladę Lady Gagi...

Wzruszona Edi opublikowała na Instagramie archiwalne wideo, na którym śpiewa balladę Lady Gagi I'll never love again. W opisie postu zamieściła hashtag #flotus45, którym oznaczano na Instagramie 45. Pierwszą Damę USA (First Lady of The United States - przyp. red.). Dodała też emotikonkę złamanego serca... Autorka utworu raczej nie byłaby zadowolona, że Górniak posługuje się jej hitem w takim kontekście. Gaga jest zagorzałą przeciwniczką Trumpa i mocno agitowała na rzecz jego rywala. Być może Edyta nie zauważyła, ale Gaga wystąpiła też na zaprzysiężeniu Bidena.