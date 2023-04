Niepokojące sygnały z domu Wiśniewskich. Ciężarna Pola pokazała zdjęcia ze szpitala: "Co mnie jeszcze w tej ciąży spotka?" (FOTO)

Anna 32 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

Powiem tak.Jestem kobitą.Ale my kobiety to jestesmy najglubsze stworzenia na swiecie.Tak glupich istot jakimi da kobiety to nie ma innych na swiecie.Przykro mi to pisac no sama jestem kobieta,ale kobieta to nie czlowiek.Bo gdyby jego zony byly ludzmi to by mialy ciut rozumu w glowie,zeby nie byc 5,6,zoną wisniewskiego