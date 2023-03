Pola Wiśniewska świeci ciążowymi krągłościami na DWA MIESIĄCE przed porodem (FOTO)

Już wkrótce Pola i Michał Wiśniewscy powitają na świecie swoją drugą wspólną pociechę. Przypomnijmy, że dla samego piosenkarza będzie to już szóste dziecko.

Choć para raczej niewiele mówi o przebiegu samej ciąży, to Pola Wiśniewska od czasu do czasu chwali się domowymi ujęciami z bobasem w brzuchu. Ciężarna żona Michała wystąpiła nawet w programie "Jaka to melodia?", gdzie wraz z Michałem i Fabienne odgadywała tytuły kolejnych piosenek i eksponowała rosnący brzuszek w opiętej kreacji.