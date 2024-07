Niepokojąco szczupła Tara Reid rozdaje uśmiechy przed restauracją w Hollywood (ZDJĘCIA)

Anka 19 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Nie cierpię tych czasów. „Bądź piękny, Bądź młody, miej idealną figurę, odpowiednio długie nogi, okrągły tyłek, szczupłe ramiona, mały zadarty nos, duże usta, zalotne kocie oczy, odnoś sukcesy w pracy, dużo pracuj, twoja praca musi być ambitna i musi mieć większy sens. Ródź dzieci ( nie nie jedno, kilka bo jednemu samemu będzie źle) ale równocześnie zaraz potem wracaj do pracy i do dawnej figury( bo Cię chłop rzuci) zarabiaj, zarabiaj dużo, zarabiaj więcej. Uprawiaj sport, dbaj o zdrowie, jedz tylko zdrowo. Ubieraj się w drogie ciuchy- sieciówki to syf. Twoje dzieci mają być piękne i zadbane, mają być grzeczne i mają siedzieć cicho. Nie siedzą? Nie krzycz na nie. Tłumacz spokojnie, nie bądź nerwowa bo to im szkodzi. Dalej nie słuchają ? To z Tobą jest coś nie tak. Nie masz tego wszystkiego? To z Tobą jest coś nie tak.