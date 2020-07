Niesiona przez morskie fale Julia Wieniawa korzysta z uroków włoskich wakacji (ZDJĘCIA)

Do grona celebrytów, którzy relaksują się z dala od polskiego morza, dołączyła ostatnio Julia Wieniawa. Zapracowana aktorka już jesienią powróci do występów na parkiecie Tańca z gwiazdami. Tuż przed rozpoczęciem intensywnych treningów do programu 21-latka postanowiła skorzystać z zaproszenia swojego tanecznego partnera Stefano Terrazzino i wyraz z grupą przyjaciół wybrała się na malowniczą Sycylię.