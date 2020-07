Zmysłowa Julia Wieniawa pozuje w basenie ubrana "TYLKO W LITERY"... Imponuje Wam jej oczytanie?

Gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ogólnie dziewczyna nie brzydka no może z tym braniem u facetów to może jest dziwne ale dużo jest dziewczyn takich jak ona by musiała być taka że idziesz ulicą wow nigdy nie widziałem widziałam takiej dziewczyny co za uroda nie wiadomo co trochę przesady i to nie zazdrość to czuję a mój wykrywacz by to potwierdził ale ludzie też przesadzają że już brzydka i wgl ładna ale pełno takich uroda by musiała być nie wiadomo co a moje myśli by się sprawdziły mówię szczerze tak czuje