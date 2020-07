TYLKO NA PUDELKU: Kamil Kuroczko walczy o względy Julii Wieniawy, trenując ją do "TzG": "Bardzo mu się podoba. Liczy na COŚ WIĘCEJ"

Kilka dni temu paparazzi przyłapali Julię Wieniawę podczas publicznej wymiany czułości z Nikodemem Rozbickim . Wówczas z miejsca pojawiły się plotki, że parę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Sama zainteresowana do tej pory nie skomentowała jednak pogłosek o "nowym związku".

Już wkrótce na antenę Polsatu powróci zawieszony w obliczu epidemii koronawirusa Taniec z gwiazdami. Jak poinformowała produkcja show, nowa odsłona tanecznej rywalizacji zadebiutuje na ekranach już we wrześniu. Na parkiecie ponownie zobaczymy między innymi właśnie Wieniawę.

W ciągu zaledwie dwóch odcinków programu Julia zdążyła wytańczyć sobie pozycję jednej z faworytek w wyścigu o kryształową kulę. Nic więc dziwnego, że ambitna aktorka nie marnuje czasu i już teraz intensywnie przygotowuje się do wrześniowych odcinków. Większość gwiazd programu rozpocznie oficjalne treningi dopiero w połowie sierpnia. Jak udało się dowiedzieć Pudelkowi, 21-latka może jednak liczyć na pomoc Kamila Kuroczko.

Oficjalne treningi, za które płaci Polsat, rozpocząć mają się dopiero w drugiej połowie sierpnia. Inni uczestnicy show zazdroszczą Julce, że dzięki zauroczonemu nią Kamilowi może wygrać program. Kuroczko jest w parze z Nicole Bogdanowicz, ale nie poświęcił ani minuty wolnego czasu na nią. Ćwiczy tylko z Julką i żałuje, że to nie z nią tańczy w programie - twierdzi informator Pudelka.

Wszystko wskazuje na to, że pomoc Kuroczki nie jest całkowicie bezinteresowna. Tancerz liczy ponoć, że wspólne treningi znacznie zbliżą go do Julki.