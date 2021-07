Niespotykany widok w "Pytaniu na Śniadanie": wokalistka owinęła się na scenie TĘCZOWĄ FLAGĄ!

Stosunek obecnego rządu do mniejszości seksualnych jest wszystkim dobrze znany. Wystarczy przypomnieć choćby słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który na swoim wiecu wyborczym wykrzykiwał, że "LGBT to nie ludzie".

Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z wami, stoję tu z wami i kocham was - powiedziała ze sceny.