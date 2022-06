Nieświadoma niczego Małgorzata Rozenek uwalnia na Instagramie PIERŚ, z zapartym tchem opowiadając o urokach Saint-Tropez (FOTO)

Małgorzata Rozenek przez lata działalności w show biznesie dobrze nauczyła się tego, co przyciąga uwagę widzów i mediów. Co jakiś czas "Perfekcyjna" jest bohaterką mniejszej lub większej "dramy", która trafia na czołówki portali plotkarskich. Ciężko stwierdzić, czy to wykalkulowane ruchy, czy może kwestia osobowości Gosi. Temperamentna celebrytka właśnie pokazała na InstaStories pierś i raczej nie wygląda na świadomą tego "happeningu"...

Wszystko zaczęło się od tego, że Gonia z przejęciem mówiła do telefonu i zachwalała wakacje we francuskiej miejscowości.

Jezus kocham to Saint Tropez! Naprawdę, jeżeli planujecie kiedykolwiek przyjechać, a coś was powstrzymuje, to naprawdę Saint-Tropez to takie miejsce, do którego na pewno warto przyjechać i je zwiedzić, bo jest przepiękne. Ma bardzo specyficzny, wakacyjny klimat i jest naprawdę bardzo miło usiąść w jednej z tych knajpek, i sobie zjeść. Naprawdę miło, prawda? - zapytała Majdana, który wylegiwał się obok na łóżku.