Małgorzata Rozenek W KOŃCU pochwaliła się zdjęciami z Saint-Tropez. "Bawiłam się tak dobrze, że NIE MYŚLAŁAM O TELEFONIE" (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ogłosili, że udają się w kolejną zagraniczną podróż. Tym razem para, która nie tak dawno relaksowała się w słonecznym Miami, postanowiła wybrać się do Francji. Niestety małżonkowie jeszcze przed wylotem z Warszawy napotkali na drodze do błogiego relaksu pierwsze trudności. Gonia zabrała bowiem ze sobą zbyt wiele torebek, wskutek czego ona i Radzio zmuszeni byli zapłacić za nadbagaż... Mało tego, całe zamieszanie spowodowało, że Majdany nie zdążyły na odprawę VIP.

Na szczęście ostatecznie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dotarli do celu podróży - na Lazurowe Wybrzeże. Na miejscu mogli się zaś cieszyć nie tylko pięknem okolicznych widoków, lecz również doborowym towarzystwem. W czwartek Radzio pochwalił się bowiem, że podczas pobytu w Saint-Tropez wraz z Gonią spotkali Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym wraz z Perfekcyjną i znanymi znajomymi uśmiechnięci od ucha do ucha popijają kolorowe drinki. Niedługo później Majdan pokazał też fanom, jak szaleje na skuterze wodnym.

No i jesteśmy kochani w Saint-Tropez. Wiem, że wielu z Was się martwi, że zaległa cisza na moim Instagramie, ale bawiłam się tak dobrze, że, muszę Wam powiedzieć, nie myślałam o telefonie. A prawda też jest taka, że jak bawię się szampańsko, to chowam telefon i jest to bardzo dobrą rzeczą. W każdym razie mamy teraz przed wypłynięciem chwilę, idziemy pobuszować po sklepach, ale muszę Wam powiedzieć, że jest cudownie - rozpływała się nad wczasami.

Dzisiaj jest dzień odpoczynku, nie ma treningu, jest za to pyszna kawka. Byliśmy na spacerze w porcie. Przepięknie, Jezus, kocham to Saint-Tropez. Jeżeli planujecie kiedykolwiek przyjechać, a coś Was powstrzymuje to naprawdę Saint-Tropez to takie miejsce, do którego warto przyjechać i je zwiedzić, bo jest przepiękne. Ma taki bardzo specyficzny, wakacyjny klimat (...) - zapewniła.