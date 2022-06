Lotniskowy dramat Małgorzaty Rozenek. Pokłóciła się z Radkiem o 20 TOREBEK w walizkach i nie załapała się na odprawę VIP...

Kamila 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Do wyprodukowania jednego bawełnianego T-shirtu trzeba zużyć ok. 2700 litrów wody,co stanowi 2-letni zapas wody pitnej dla 1 człowieka.Co roku na wysypiska lub do atmosfery trafia 85 proc. wyprodukowanej odzieży. Produkcja odzieży i obuwia odpowiada za 10% emisji gazów cieplarnianych na świecie. To więcej niż z przelotów i transportu morskiego łącznie. Liczba syntetycznych związków wykorzystywanych przez branżę tekstylną szacowana jest na 8 tysięcy.Im częściej zaopatrujemy się w nowe ubrania, nie ze względu na realne potrzeby, ale na modę, tym bardziej przyczyniamy się do nakręcania koniunktury branży odzieżowej, a zarazem wyrządzamy krzywdę środowisku i sobie samym. Rozenek to jeden z największych szkodników wśród celebrytów, bo nie wnosi żadnych wartości w zycie innych ludzi , a wrecz przeciwnie. Namawia do nadkonsupcjonizmu, sama posiada zbyt wiele przedmiotów, ubrań i rzeczy i cały czas promuje posiadanie niepotrzebnych rzeczy.