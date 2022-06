Ciężkie życie Małgorzaty Rozenek: wstaje o 5:00, żeby zdążyć na sesję... Pokazała, jak wygląda o poranku (ZDJĘCIA)

woman 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nie rozumiem tej kobiety, najpierw robi piękne cudne zdjęcia wycackane i podrasowane, full make up i wszystko do guziczka zapięte, a potem wstawia takie filmy z rana gdzie wyglada nieatrakcyjnie. Wiec pytam się po co w ogóle zawsze męczy sie tymi wszystkimi stylizacjami i pokazówką jaka to jest super laska, skoro potem sama sobie strzela w kolano pokazując się z bardzo niekorzystnej perspektywy??? To po co to pokazywanie zawsze idealnego ciała i twarzy i fotoszop jak tu potem wstawia taką twarz?