Nieugięta Justyna Żyła OBRAŻA swoich byłych teściów. "Nie ma ŻADNEGO WSPARCIA i zainteresowania z ich strony"

jaj 11 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Nie robcie tu z Piotra Zyly faceta z klasą i poszkodowanego, bo sorry, ale lata gosc z kolejna mlodociana laska i leczy chyba kryzys wieku sredniego. Co jak co, jakkolwiek Justyna jest odjechana, to on jest tu gosciem, ktory zdradzil.