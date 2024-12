Nieumalowana Joanna Dowbor stroi miny, zaopatrując się w deski na ulicy

Nie inaczej było podczas czwartkowego wypadu do centrum Warszawy, gdzie ściągnęła ją potrzeba załatwienia istotnych sprawunków. Ukochana Macieja Dowbora została sfotografowana w towarzystwie znajomego, jak nabywali deski od sprzedawcy na parkingu. Uważnie badając asortyment cieśli, Joanna zaprezentowała cały wachlarz zabawnych min. Po udanych zakupach, Koroniewska i jej towarzysz wybrali się do cukierni należącej do Magdy Gessler, gdzie wrzucili coś na ząb. Tego dnia 46-latka odpuściła sobie strojenie i postawiła na wygodę, zakładając puchową kurtkę bordowe dresy, UGG'sy i wełnianą czapkę.