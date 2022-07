Nieustraszona Edyta Pazura wygrzewa się na basenie z NOGĄ W GIPSIE (FOTO)

Nie nowoczesn... 36 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Serio? Cezary zrobil kariere filmowa? A gdzie? Grajac siebie i wiecznie ten sam grymas twarzy. To jest ten geniusz kina wg zony? Ogladajac wujka , zawsze powtarza jak mantre...wybitny, ale kto? On tylko ma kontakt z osobami wybitnymi. Malajkat niby jest wybitny? Tylko w czym? Gdzie zablysneli ? Te historyjki jego, jak puszczali w polske kawaly. Ktos te brednie jego kupuje? Bo poki co? To bierze dotacje rzadowe z kasy podatnika jak jego kumpela...wybitna Janda