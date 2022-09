Niewiele brakowało, a Britney Spears byłaby ukochaną księcia Williama! W przeszłości ROMANSOWALI ze sobą: "Traktowałam to BARDZO POWAŻNIE"

Christopher Andersen kilka lat temu w wywiadzie dla "Us Weekly" przyznał, że książę miał utrzymywać internetowy romans z piosenkarką. William podobno wymieniał maile z gwiazdą i pozostawał z nią "w stałym kontakcie". Mężczyzna utrzymywał również, że para regularnie do siebie dzwoniła, planując nawet spotkanie, do którego finalnie nie doszło.

Wymieniliśmy z Williamem trochę e-maili. Byliśmy ze sobą w dość przyjacielskich stosunkach. Traktowałam to bardzo poważnie . Wymienialiśmy się listami, a on miał przyjechać i się ze mną spotkać - mówiła Britney na antenie.

Do ich spotkania miało dojść w walentynki, jednak w końcu do niego nie doszło. Rozżalona Britney ubolewała z tego powodu na antenie, a "The Sun" ustalił jakiś czas później, że książę William miał wtedy lepsze rzeczy do roboty, bo... brał udział w polowaniu na lisy.