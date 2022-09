Internauci są POD WRAŻENIEM manier Harry'ego: "Kate może o tym tylko POMARZYĆ"

Kate i William oraz Harry i Meghan pod zamkiem Windsor

Harry zdobył się na szarmancki gest wobec żony. "Jest cudowny dla Meghan"

Po sieci krąży nagranie, na którym widzimy, jak Meghan i Harry wsiadają do samochodu po rozmowach z żałobnikami. Uwagę internautów zwróciło to, że książę obszedł auto, by otworzyć drzwi żonie, nie czekając, aż zrobi to za niego ochrona. Po tym, jak Meghan wsiadła do środka, zatrzasnął za nią drzwi i wrócił na swoją stronę. Ten drobny, lecz miły gest, wyraźnie rozczulił komentujących.