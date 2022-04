Niewierząca Maja Bohosiewicz TŁUMACZY, dlaczego obchodzi święta: "Biorę sobie ze szwedzkiego stołu tyle tradycji, ile mi odpowiada"

katolik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 334 17 Odpowiedz

Ani sałatka ani czekoladki czy zajączki/kurczaki na Wielkanoc to nie jest tradycja chrześcijańska, co za brednie...to świeckie zwyczaje......gdzie niby w tej sałatce, kiełbasie jest wiara, religia? Za tydzień prawosławni będą mieć Wielkanoc, zazdroszczę; nikt nie będzie im nic wypominał i jechał po ich tradycjach jak po łysej kobyle... Niewierzący po prostu korzystają z wolnego, które przysługuje ze względu na chrześcijańskie święta i to tyle...z prawosławnymi nie świętują, bo nie ma wtedy wolnego. Nikt pani w sałatkę nie zagląda, pani sama odnosi się do święta chrześcijańskiego.