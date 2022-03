Maja Bohosiewicz ODRADZA podróżowanie z małymi dziećmi: "Lepiej idź się wyspać na jedną noc w hotelu i zatrudnij nianię. Mniej kłopotu"

Maja Bohosiewicz postanowiła wykorzystać fakt, że pracuje zdalnie i przeprowadziła się za granicę. Tym samym od kilku miesięcy scenerią do nagrywania kolejnych Instastories jest dla niej słoneczny Dubaj.

Większość pytań od fanów naturalnie dotyczyła wakacji. Choć Maja twierdzi, że Malediwy są idealnym miejscem na wypoczynek, przyznaje, że niekoniecznie z pociechami. Pod zapytaniem obserwatorki o to, czy da sobie radę na archipelagu z czteromiesięcznym dzieckiem, odpisała szczerze:

Dasz! Pytanie brzmi: Po co wydać tyle pieniędzy, żeby jedynie dać radę? Ja jako osoba, której social media wmówiły, że mogę z małym dzieckiem wszystko, popełniłam ten błąd i latałam. Latałam na koniec świata, żeby wozić swój czajnik, tonę mleka i finalnie spędzić "urlop" w innej strefie czasowej i "uje*ać się" za własne pieniądze, bujając dziecko w wózku po drogach zrobionych z piasku - dzieli się własnymi doświadczeniami bez owijania w bawełnę i dodaje:

Ja myślę, że na serio urlop to albo z ogarnięta babcią, albo po trzecim roku życia. Sorry, jeżeli kogoś zniechęcę, ale wolę przestrzec, bo dla większości wakacje to nie wakacje.