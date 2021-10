"Niewolnica Isaura" świętuje 50-LECIE pracy artystycznej. Jak teraz wygląda Lucelia Santos? (ZDJĘCIA)

Lucelia Santos do dziś budzi niezwykłe ciepłe skojarzenia polskich widzów. Aktorka wraz z Rubensem de Falco gościła nawet w Polsce w maju 1985 roku, gdzie przywitano ją jak prawdziwą gwiazdę. Mimo ogromnego zainteresowania jej osobą czas jednak leci, a Isaura, mimo nieocenionego wkładu w budowanie wspomnień naszych rodaków, musiała ustąpić miejsca młodszym koleżankom.

Lucelia co prawda próbowała przedłużyć swoje pięć minut za sprawą kolejnej telenoweli "W kamiennym kręgu", jednak nie wzbudziła już ona tak dużej ciekawości, jak "Niewolnica Isaura" . Nie przerwała jednak kariery i wciąż działała w branży. Dziś Santos ma już 64 lata, a działalność aktorską w pewnym momencie poświęciła na rzecz reżyserii i produkcji filmowej.

To ze wspomnianym mężczyzną doczekała się syna imieniem Pedro , który zresztą poszedł w jej ślady. Choć po latach wspominała, że jej małżeństwo z Johnem było "katastrofą", to ma doskonały kontrakt z synem, a ich wspólne zdjęcia pojawiają się na oficjalnym koncie aktorki na Instagramie. Dzięki temu, że jest tam dość aktywna, wiemy też, jak teraz wygląda.

Dziś, gdy wiedzie spokojne życie jako szczęśliwa 64-latka i ma za sobą 50 lat owocnej kariery, jej losy wyglądają zupełnie inaczej. Na co dzień mieszka w Brazylii i jest babcią czteroletniego wnuka, a wolne chwile upływają jej na uprawianiu jogi i zachwycaniu się pięknem natury. Co ciekawe, w 2014 roku skusiła się nawet na epizod w brazylijskim "Tańcu z gwiazdami", co tylko pokazuje, że czasem tęskniła za szklanym ekranem.