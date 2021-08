Dagmara Kaźmierska z łańcuchem na szyi udaje "niewolnicę Isaurę" na Zanzibarze... Bawi Was to?

Dagmara Kaźmierska to zapewne najbarwniejsza, lecz przy tym najbardziej kontrowersyjna uczestniczka "Królowych życia" . Celebrytka z kryminalną przeszłością cieszy się zaskakująco dużą sympatią internautów, którzy jej losy śledzą nie tylko na szklanym ekranie, lecz także na Instagramie. Wygląda jednak na to, że wkrótce ich idolka wyniesie się z kraju.

W poście oznaczono jedynie profil "Królowych życia" i syna celebrytki, Conana, więc można domniemywać, że miało to związek z programem, a osoby ze zdjęcia wyraziły zgodę na to, aby ich wizerunek zdobił jej profil . Taką przynajmniej mamy nadzieję, chociaż pamiętamy przecież o urlopie Basi Kurdej-Szatan ...

"To nie miejsce na żarty. Prison Island to miejsce tragedii wielu ludzi", "Tam właśnie na tej wyspie odbywała się największa niewolnicza tragedia", "Być tam i robić takie zdjęcie, żal", "To tak, jakbyś pojechała do Oświęcimia i sobie zrobiła taką fotkę. Trochę kultury trzeba mieć w sobie" - grzmią internauci.