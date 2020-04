Niewyraźna Marina w okularach STRASZY nowym kawałkiem. "DZIAŁAMY"

enough 52 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Wiecie. To zachodzi za daleko. Ona też jest jak każdy i każda z nas normalnym człowiekiem z marzeniami i chodź jest nadziana jak indyk w święto dziękczynienia, to zapewne nadal chciałaby poczuć satysfakcję i radość, że coś jej się samej udało w tym co jest jej pasją. Można jej nie lubić, etc. muzycznie faktycznie niezbyt ogarnia dobre hity, ale tak szczerze to po ludzku mam dość oglądania artykułów z hejtem o niej. Bo myślałby kto, że musi być tylko matką żoną i utrzymanką. Ta pandemia wykańcza. Niech wszystko wróci do normy a celebryci wyłączą internet to może w końcu wszystko coś zacznie się udawać w świecie rzeczywistym.