Niewzruszona Małgorzata Rozenek odpowiada na pytanie o Lidię Kazen i Edwarda Miszczaka: "To PROSTE"

Od dłuższego czasu TVNem rządzą trzy szefowe: “Kasia” Kieli, Lidia Kazen i Jolanta Marat. Już na początku 2022 roku Małgorzata Rozenek-Majdan starała się o prowadzenie śniadaniówki DDTVN, ale sprzeciwiał się temu Edward Miszczak, który odpowiadał wtedy za program stacji i nie widział tej mało inteligentnej, wulgarnej, nieporadnej językowo, ekshibicjonistycznej kobiety jako gospodyni porannej audycji. Nic nie mógł na to poradzić Stanisław Kostrzewski, ojciec starszawej „Gosi” – potężny baron PiS, przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego i wielu bonzów totalnej opozycji. Nie mogli nic zrobić, bowiem Miszczak też miał i ma nadal odpowiednie układy oraz znajomości, więc trafiła kosa na kamień. Sytuacja zmieniła się diametralnie po personalnych zmianach w kierownictwie TVN Warner Bros. Discovery! Łatwo można wyobrazić sobie, że wystarczył do wyżej wymienionych pań jeden telefon od Stanisława Kostrzewskiego, który kazał natychmiast zatrudnić jego ukochaną córeczkę jako prowadzącą DDTVN. Na dodatek: w poprzednim roku MRM omotała swoimi kłamstwami ważnych ludzi opozycji, z Tuskiem, Kopacz, Biedroniem i Nowacką na czele. No i MRM dostała tę fuchę! Władze TVN miały gdzieś przez wiele miesięcy opinię widzów/ słuchaczy. Po wielu protestach wściekłych widzów i tragicznym spadku oglądalności DDTVN Kazenowa musiała jednak w końcu poddać się i usunąć Majdanową z tego programu. Ważne, niestety, jest to, że Rozenek-Majdan... „zawsze chciała prowadzić COŚ w TV” (jak to wiele razy mówiła), więc nadal różne, świetnie płatne fuchy DOSTAJE. Inne wybory pani Lidii Kazen & Friends są równie „cudowne”, ale to zbyt długi temat do tego komentarza...