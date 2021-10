Niewzruszony Mikołaj Jędruszczak pokazuje zdjęcie z uprowadzoną suczką Sylwii Madeńskiej: "Idealna niedziela z MOJĄ UKOCHANĄ" (FOTO)

Przy pomocy obszernego postu opublikowanego w sobotę na Instagramie Sylwia Madeńska dobitnie zasygnalizowała, że jej trwający od dwóch lat z przerwami związek z Mikołajem Jędruszczakiem ostatecznie przeszedł do historii. Zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island" ujawniła, że po oficjalnym rozstaniu próbowali jeszcze dać sobie szansę, ale nic z tego nie wyszło. W międzyczasie Madeńska stała się właścicielką suczki Oreo. Z dobroci serca po rozstaniu tancerka zgodziła się "pożyczyć" futrzaka byłemu, ale szybko okazało się, że popełniła ogromny błąd .

Od dwóch tygodni Jędruszczak przetrzymuje psa wbrew woli jego właścicielki, w związku z czym Madeńska zdecydowała się powziąć radykalne kroki i nagłośnić sprawę w sieci . Internauci momentalnie podchwycili temat, zarzucając celebrytę komentarzami, w których usiłowali nakłonić go do niezwłocznego oddania zwierzęcia w ręce prawowitej właścicielki.

Tobie do śmiechu, spójrz w smutne oczy Oreo i pomyśl o zapłakanych oczach właścicielki psa Sylwii.

Oczywiście, że widziałam post Mikołaja - napisała Madeńska. Jest to stare zdjęcie, które już kiedyś wrzucał na stories. Oreo nadal jest przetrzymywana gdzieś w Warszawie, podczas jego wypadu do Trójmiasta. To chore, że po tym wszystkim ten człowiek jeszcze żartuje sobie z tej sytuacji...