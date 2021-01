Niewzruszony obostrzeniami Łukasz z "Hotelu Paradise" wspomina Sylwestra: "Weszła POLICJA i BYŁA FAJNA ZABAWA"

Program Hotel Paradise powstał dwa sezony temu jako odpowiedź TVN-u na konkurencyjny format Love Island. Wkrótce okazało się, że randkowy show promowany twarzą Klaudii El Dursi spodobał się widzom na tyle, aby rozpocząć zdjęcia do trzeciego sezonu. Znana z Top Model celebrytka wyruszyła więc już na Zanzibar, gdzie trwają właśnie nagrania.

Dotychczasowi poszukiwacze miłości z Hotelu Paradise, podobnie jak w przypadku Love Island, starają się z kolei podtrzymać zainteresowanie fanów swoimi osobami. Póki co najlepiej udaje się to Marietcie Witkowskiej i Soni Szklanowskiej, które daleko zaszły w programie, ale męska część obsady też usiłuje dość do głosu w mediach.