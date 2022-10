"Niezależna i twarda" Paulina Smaszcz odpowiada na falę krytyki: "NIE JESTEM ZUPĄ POMIDOROWĄ, by wszystkim smakować"

Paulina Smaszcz , jej były mąż Maciej Kurzajewski i jego nowa ukochana Katarzyna Cichopek od kilku dni okupują czołówki rodzimych portali plotkarskich. Wszystko zaczęło się od życzeń urodzinowych dla Kasi, w których Paulina zawarła fakt wspólnego wyjazdu pary do Izraela. W obliczu wybuchu medialnego nie było już pola do manewru i w końcu przyznali, że rzeczywiście są razem.

Paulina Smaszcz ujawnia prawdę o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz o asertywności i "byciu sobą"

Warto być sobą, mówić prawdę, wierzyć we własne umiejętności i wartości . Mieć samoświadomość swoich kompetencji, edukacji, celu w życiu i priorytetów. Nie zmienię się, bo na to kim jestem, jak bardzo potrafię być niezależna, silna i twarda, nie do zabicia i pokonania pracowałam wiele lat. Nie urodziłam się silna, tylko ukształtowały mnie złe doświadczenia, które przekułam na dobre lekcje i wyciągnęłam wnioski - zaczęła.

Następnie płynnie przeszła do tematu autorskich szkoleń i zapewniła, że nie bierze do siebie każdej opinii na swój temat. Samą siebie nazywa z kolei "mistrzynią asertywności".

Paulina Smaszcz odpowiada krytykom

Dziękuję pięknie za setki pozytywnych wiadomości, ciepłych słów akceptacji, wsparcia, otuchy, zrozumienia i wdzięczności, które tym bardziej napędzają mnie do działania i realizowania spotkań dla kobiet, które mają wewnętrzną siłę, marzenia, cele i wiedzą, że życie mamy jedno i nigdy się nie powtórzy, dlatego warto być sobą od A do Z. Dziękuję jeszcze raz z całego serca. A ponieważ uczę reagowania na hejt, to powiem, że nie jestem zupą pomidorową, by wszystkim smakować i wolę być sobą, niż odpowiadać, pasować, schlebiać i podobać się byle komu. Byle kto, byle gdzie, byle jak mnie nie interesuje i nie zwracam na to uwagi - podsumowała.