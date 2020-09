"Niezdarna" Julia Wieniawa PRZEWRACA się na parkiecie w trakcie tańca w "zabawnym" TikToku: "Hahahaha, JEZU" (FOTO)

Mimi 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Indukcja porodu to nic innego jak jego wywoływanie. Dzisiaj powszechnie proponuje się zabieg wywoływania porodu ciężarnym zgłaszającym się na porodówkę w 40-41 tygodniu ciąży, co według wielu ekspertów nie jest konieczne. Z wywoływaniem porodu można spokojnie zaczekać do 42 tygodnia ciąży. Niestety zabieg proponuje się kobietom wcześniej niejako na wszelki wypadek, by niepotrzebnie nie przedłużać ciąży. Światowa Organizacja Zdrowia traktuje poród indukowany jako ostateczność. W ten sposób może się kończyć co najwyżej 10% wszystkich ciąż. Tymczasem w Polsce wywoływanie porodu odbywa się co najmniej u połowy rodzących. Fundacja Rodzić Po Ludzku alarmuje, że tę sytuację należy zmienić. W większości przypadków indukcja porodu nie jest przeprowadzana z ważnych powodów i można byłoby od niej odstąpić