Opadająca z sił Julia Wieniawa stresuje się powrotem do "Tańca z Gwiazdami": "JESTEM PRZERAŻONA" (FOTO)

Gdy w marcu okazało się, że nagrania do kolejnych odcinków Tańca z Gwiazdami zostają zawieszone, Julia Wieniawa przeżyła osobisty "dramat". Celebrytka, która bez wątpienia była jedną z bardziej zaangażowanych w show Polsatu uczestniczek, co odzwierciedlały zdobywane przez nią punkty, nie ukrywała, że decyzja o przełożeniu emisji formatu mocno nią wstrząsnęła. Ambitna 21-latka uroniła nawet na wizji kilka łez.

Julia Wieniawa wróciła do treningów tanecznych

W związku z tym, że pierwszy po dłuższej przerwie odcinek zaplanowany jest już na 4 września, Julka robi, co może, by znów pokazać się tanecznie z jak najlepszej strony. Okazuje się, że miewa jednak pewne obawy co do piątkowego występu.