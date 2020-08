Złośliwa Joanna Opozda odpowiada na zaczepkę Wieniawy. Sugeruje jej, że... NIE ZASŁUGUJE na miano aktorki (FOTO)

Chociaż mogłoby się wydawać, że Julia Wieniawa osiągnęła już niemal wszystko w rodzimym przemyśle rozrywkowym, ambitna celebrytka nieustannie wyznacza sobie nowe cele, przyprawiając koleżanki po fachu o zazdrość. Jedną z aktorek, która ponoć nie może znieść faktu, że 21-latka zarabia krocie na kontraktach reklamowych, jest nowa partnerka Antka Królikowskiego, Joanna Opozda. Ponoć gwiazda Pierwszej miłości nie kryje się ze swoja niechęcią do 11 lat młodszej koleżanki z branży, co udowodniła zmuszając ukochanego do usunięcia z Instagrama wszystkich zdjęć z jego byłymi partnerkami. Z jego profilu zniknął też pamiętny "romantyczny" filmik, który Antek "podarował" Julii na pożegnanie.