Bezwzględna Julia Wieniawa wbija szpilę Joannie Opoździe? "Fajnie być inspiracją modową dla INNYCH AKTOREK" (FOTO)

Choć Antek Królikowski zalicza się do elitarnego grona najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia, o 31-latku pisze się raczej w kontekście kolejnych romansów, aniżeli ról, które rzuciłyby krytyków na kolana. Naczelny casanova polskiego kina systematycznie nawiązuje kolejne medialne związki, żeby później zabierać ukochane na ścianki i wspólnie wdzięczyć się do zdjęć, emanując łączącym ich uczuciem.

Ostatnią "zdobyczą" kochliwego celebryty jest Joanna Opozda, którą możecie kojarzyć z takich produkcji, jak 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, Pierwsza miłość czy Diablo. Wyścig o wszystko. Już na początku lipca donosiliśmy, że naczelny amant polskiego show biznesu zauważa w ukochanej niewykorzystany potencjał. Królikowski ponoć robi, co może, by wyjątkowo utalentowaną według niego Asię zaangażowano do jakiejś produkcji filmowej. Najlepiej u jego boku.