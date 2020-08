TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski ZATRUDNIŁ Joannę Opozdę! Celebrytka zagra główną rolę w jego filmie...

Choć jeszcze w maju Antek Królikowski wręczył Kasi Dąbrowskiej album z memami, nazywając ją "myszką", pod koniec czerwca okazało się, że relacja tej dwójki to już przeszłość. Nie zwlekając długo, aktor znalazł pocieszenie w ramionach Joanny Opozdy , u boku której sfotografowano go zaledwie kilka dni po tym, jak jego była dziewczyna ogłosiła rozstanie , dziękując mu za wspólnie spędzone półtora roku.

Co więcej, zakochany po uszy w atrakcyjnej przyjaciółce Mariny Łuczenko Królikowski od kilku tygodni robi, co może, by znaleźć ukochanej pracę. Według 31-latka, Joasia ma niewykorzystany potencjał, który szkoda byłoby zmarnować.