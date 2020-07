ZAKOCHANI Antek Królikowski i Joanna Opozda DEBIUTUJĄ RAZEM na salonach (ZDJĘCIA)

Anyway 24 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Dziewczyna chcę się podlansować, a Antek, będąc w żałobie i potrzebując pocieszenia, zupełnie tego nie dostrzega. Wbrew opinii ogółu, iż to on rzuci ją, to jego będzie bolało, gdy się przebudzi- tak jak z Wieniawą. Szkoda tylko byłej dziewczyny...