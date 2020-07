Kochliwy Antek Królikowski zapewnia, że Joanna Opozda jest jego "PIERWSZĄ MIŁOŚCIĄ"... Fanka ripostuje: "Pewnie NIE OSTATNIĄ"

Antek Królikowski ma za sobą kilka wyjątkowo intensywnych tygodni. Choć niecały miesiąc temu Kasia Dąbrowska ogłosiła, że ich związek właśnie przeszedł do przeszłości, to aktor już znalazł pocieszenie w ramionach innej kobiety. Tym razem padło na Joannę Opozdę , która niedawno gościła w mediach z racji publicznego sporu z Sandrą Kubicką .

Choć Antek Królikowski i Joanna Opozda z początku woleli rozwijać romantyczną relację z dala od portali plotkarskich, to wkrótce zdecydowali się na "debiut" na Instagramie jako para . Zakochani mają też za sobą relację z wyjścia na imprezę w jednym ze stołecznych klubów, a po fakcie opublikowali w mediach społecznościowych pierwsze wspólne zdjęcie, na którym nieśmiało trzymają się za ręce .

Wspomniane zdjęcie z sobotniego wypadu do klubu spotkało się z dość krytyczną reakcją internautów. Część fanów Antka uważa bowiem, że zbyt szybko zdecydował się na związek z inną kobietą, co wyraźnie dają mu do zrozumienia w komentarzach pod postem. Wśród wpisów pod opublikowanym zdjęciem nie brakuje stwierdzeń, że aktor dość często zmienia obiekt westchnień.