Nieznużony Daniel Martyniuk znów szydzi z matki swojej córki: "NIE GOTOWAŁA NAWET OBIADÓW. To jest totalne beztalencie"

Choć sprawa rozwodowa zakończyła się dwa tygodnie temu, wszystko wskazuje na to, że rozkręcona przez Martyniuków "drama" nie skończy się jeszcze długo. Do niedawna Danuta broniła syna niczym lwica, jednak ostatnio nawet ona straciła do niego cierpliwość, o czym dała znać w rozmowie z Twoim Imperium. 52-latka przyznała, że przez niesforną pociechę musi brać antydepresanty , przy okazji oskarżając syna o to, że nigdy nie był stały w uczuciach i źle traktował swoje partnerki.

Odcięła się, jak tylko zaszła w ciążę. Tylko chciała mnie udobruchać na wesele. Miesiąc czasu była miła, ale i tak jak przyjechała do mnie, to miesiąc czasu przeleżała. Udawała zapalenie wyrostka, albo woreczka żółciowego, żeby większość czasu przeleżeć w szpitalu. Ze szpitala wyszła dwa dni przed ślubem... To nie było małżeństwo. Ja w ogóle nie chciałem wchodzić do kościoła. Po tym związku to tylko kupa nerwów i wstydu została.