Uchachany Daniel Martyniuk LEKCEWAŻĄCO o rodzicach Eweliny z Russocic: "Miliarderzy, którzy WYCIĄGAJĄ HAJS Z ALIMENTÓW"

.... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak by moj były takie sceny robił, to z miejsca do prawnika bym poszła, 1 odszkodowanie za straty moralne 2 zakaz wypowiedzi w mediach 3 zakaz zbliżania do siebie i dziecka i 4 pozbawienie praw rodzicielskich, jak by to dobrze ugryźli, to badania psychiatryczne dla pana, i nakaz przymusowego leczenia czy mu się to podoba czy nie. Myślę że ona się dlatego nic nie wypowiada i tylko screeny robi, gromadzą materiał na danielka, a on po pijaku kręci sobie pentlę ba szyję, a mamusia przyklaskuje na to.