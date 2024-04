Niezręczny moment u Wojewódzkiego. "Jest tylko jedna niewiadoma - czy śmiejemy się z Kubą, czy z niego?" (OKIEM PUDELKA)

wawa 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Gostek, "po pierwsze primo" Danielek na Bali wziął ślub kościelny, a nie cywilny. Dany im przez miejscowego księdza katolickiego w stosownym stroju liturgicznym. Gdybyś czasem chodził do kościoła, byłbyś w stanie to rozpoznać. Drugi ślub kościelny w Polsce nie wchodził więc w rachubę, bo niby jak? Ja od razu więc wiedziałem, że to musiała być specjalna msza w intencji pary młodej, co jest dopuszczalne i możliwe do zorganizowania. Co więcej, jeśli była to msza poza "normalnymi", "wywieszonymi", to mogli ustawić ochronę i nikogo poza osobami zaproszonymi nie wpuścić do środka ! I poza Polską u jakichś protestantów by było podobnie: "private ceremony" - and bye, bye.