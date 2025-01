Nikki Glaser ujawnia żarty, które miały paść podczas Złotych Globów. Nawiązała do afery z Diddim i rozwodu Jennifer Lopez

Męczy mnie coś takiego, że znajomi z tytułu znajomości, uzupurują sobie prawo, do tego że ja mam im w czymś pomagać bo są moimi znajomymi. Ostatnio doszło do mnie cos takiego że nie chce mi sie nikomu w niczym pomagać, ponieważ nie mogę liczyć na to samo, a po za tym jestem raczej samodzielna i nie chce wchodzić w zależnosc wzajemnej pomocy, bo wiem że działa to na zasadzie że każdy chce ugrać więcej dla siebie, a pozniej jest przez to stek nieporozumien, kłotni, pretensji itd. Ogólnie męczy mnie kontakt z ludzmi ponieważ w przeważającej większości jest to ten sam schemat. Wykorzystywania, obgadywania, wraz z postępem znajomości coraz większej ilości roszczeń, czy nawet komentowania mojego życia itd. ja nie lubie sie nikomu z niczego tłumaczyć, nie lubie wysłuchiwać codziennie cudzych problemów, a koleżaneczki mają to do siebie, że albo uwielbiają wykorzystywać, albo obgadywać czy układać komuś zycie pod ich modłę, albo zwierzać sie godzinami przez telefon na wkólko jedno i to samo. Znowóż relacje z facetami wiadomo ukladają sie głównie pod względem seksualnosci, i w sumie też nigdy nie mozna być faceta pewnym ponieważ ich głównym motorem napędowym jest seks z młodą kobietą, nie wierze w żadne miłosci czy cuda inne wianki. Generalnie jestem rozczarowaną życiem człowieka na tej planecie i z chęcią bym się z tego wypisała. Nie chce mi się starzeć, nie chce mi się chorować. Jestem cholernie wkur*iona że zostałam wplątana w coś takiego jak życie. Czy ktoś ma tutaj podobnie?