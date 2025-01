Złote Globy 2025. NAJGORSZE stylizacje wieczoru: przebrana Ariana Grande, Jonathan Van Ness w worku na śmieci...

Upadek cywilizacji. To nie kwestia potrzeby innowacji czy też wyróżnienia się. To dowód na to, że z kultu mądrości i wiedzy przeszliśmy do fazy kultu sobkostwa. Teraz wystarczy własne głębokie przekonanie o swojej zaje...fajności, by nikogo więcej nie słuchać, a już najmniej krytyków, bo przecież każda uwaga to hejt. Hejt zaś niszczy poczucie własnej wartości, które jest ważniejsze niż rzeczywista obiektywna wartość. Na następnej gali przewiduję stroje typu płetwy do krynoliny dla facetów i kosz rattanowy na głowę obowiązkowo bez majtek dla bab. Płcie niebinarne wystąpią w dowolnych łączeniach fortepianu z sedesem.