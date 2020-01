Nikkie Tutorials wyznaje, że jest TRANSSEKSUALNĄ KOBIETĄ: "Nadal jestem sobą. Nic się nie zmieniło"

"Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to najbardziej wdzięczna jestem mojej mamie - kocham cię, mamo - ponieważ zawsze mnie wspierała. Od pierwszego dnia. (...) Niektóre dzieci ze szkoły to rozumiały, niektóre nie, ale to było ok. Ale zawsze będę wdzięczna wszystkim nauczycielom ze szkoły, którzy wspierali mnie na mojej drodze" - wyznała.