Nikodem Rozbicki nakręcił klip do piosenki Julii Wieniawy. Internauci oceniają: "Jak teledysk ANTKA" (WIDEO)

Antek każdej robił teledyski każda kochał najbardziej na świecie i każda nazywał aniołem - Opozde tez 😂 ciekawe kiedy będzie kolejna, póki co musi być z ta swoją anielica bo żadna go normalna nie weźmie. Opozda i Wieniawa robią karierę a Antek daje wywiady żeby zostać w show biznesie bo już nikt go nigdzie nie chce. Julka ma szczęście ze nie zrobiła sobie dziecka z królikiem bo spotkałoby ja to co Opozde, bankowo. Ja to życzę twj jego nowej bąbelka z nim, to będą jaja.